196 жителей Кировской области получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-10T18:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

За 2019 год счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали 196 жителей Кировской области. Граждане получили благоустроенное жилье в новых домах. Это стало возможным благодаря работе областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2018 году в данной программе участвовали 16 муниципалитетов Кировской области. Велись работы по расселению 217 домов, которых признали аварийными до 1 января 2012 года. Часть людей удалось расселить до конца 2018 года. Жителям предоставили квартиры на вторичном рынке, а также в восьми новых многоквартирных домах, построенных в рамках программы. А именно, в двух домах в Омутнинске, в четырех домах в Подосиновском районе.

Всего на сегодняшний день в эксплуатацию ввели 21 дом, возведенный по программе переселения 2018 года. Так, в течение августа и сентября в эксплуатацию ввели многоквартирный жилой доме в поселке Ленинском Шабалинского района, два дома в Верхошижемье и дом в Лузе.

С 2019 года в Кировской области реализуется новая программа переселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Она будет действовать пять лет с 2019 по 2024 год. Планируется переселять дома, которые признали аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

- В Кировской области за пять лет планируется расселить 360 аварийных домов в 28 муниципальных образований региона, в которых проживает 7217 человек - сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Предстоит большая работа. Уверен, что у региона есть все необходимое, чтобы выполнить ее качественно и в срок.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин также отметил, что до 2025 года на переселение граждан в регионе планируется привлечь 4,2 млрд рублей. Средства направят из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU