У жителя Котельничского района украли двух лошадей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-10T17:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель деревни Роминская пожаловался в соцсетях на то, что у него украли двух лошадей. Информацию об этом он разместил в группе «Типичный Котельнич». К записи владелец животных приложил фотографии скакунов.

В комментариях местные жители рассуждают, что никто из местных не стал бы красть лошадей. Зато могли это сделать неизвестные люди, которые приехали в село, находящееся за 15 километров от Роминской.

ИСТОЧНИК KP.RU