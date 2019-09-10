У жителя Котельничского района украли двух лошадей
Местные грешат на неизвестных людей, приехавших в соседнее село
Владелец лошадей просит сообщить информацию о местонахождении этих животных. Фото: vk.com/vkotle
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Житель деревни Роминская пожаловался в соцсетях на то, что у него украли двух лошадей. Информацию об этом он разместил в группе «Типичный Котельнич». К записи владелец животных приложил фотографии скакунов.
В комментариях местные жители рассуждают, что никто из местных не стал бы красть лошадей. Зато могли это сделать неизвестные люди, которые приехали в село, находящееся за 15 километров от Роминской.
ИСТОЧНИК KP.RU