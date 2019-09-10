2019-09-10T16:24:50+03:00
Общество

В кировских больницах обнаружили молочный фальсификат

Производителей этих продуктов могут наказать
Евгений ДЕМИХОВ
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Состав масла на упаковке сильно отличался от реального содержимого продуктаСостав масла на упаковке сильно отличался от реального содержимого продуктаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В двух учреждениях здравоохранения Кировской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию. Специалисты регулярно проводят мониторинг качества продуктов питания в социально важных объектах.

- На упаковках товаров было указано, что сливочное масло было изготовлено из пастеризованных сливок коровьего молока, - отметили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. - В учреждениях здравоохранения были взяты пробы данного продукта.

Лабораторный анализ показал, что в масле, вопреки заверениям производителя, находились растительные, а не животные, жиры. Сотрудники регионального Управления направили данную информацию в Московскую область, где находятся производители товаров. Местный Россельхоз и Роспотреб могут принять в отношении них строгие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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