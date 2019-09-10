2019-09-10T16:04:12+03:00
Происшествия

Пьяный кировчанин выстрелил своей дочери из ружья в живот

Он также пытался застрелить свою супругу
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Пенсионер целился в родственников из ружья. Фото: pixabay.comПенсионер целился в родственников из ружья. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

6 сентября пожилой житель Кировской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался застрелить жену и дочь.

- Мужчина подошел к своей 47-летней дочери и выстрелил ей в живот из огнестрельного оружия, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Женщина получила ранение.

После этого мужчина направил оружие на супругу и попытался выстрелить в нее. Женщина успела среагировать и оказала сопротивление. К тому моменту на место, где могла произойти трагедия, прибыли полицейские. Они скрутили буяна и оказали первую медицинскую помощь пострадавшей.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка пыталась вернуть деньги за услуги «экстрасенсов» и перевела мошенникам 800 тысяч рублей
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями новые фермы по производству мясной и молочной продукции
Мальчик переходил дорогу на красный свет: в Кирове автобус сбил ребенка
Женщины-водители стали попадать в ДТП на 25% чаще
Мамы, которые боролись за места в детских садах, проиграли суд
При подготовке к зиме Южные сети Кировэнерго отремонтировали более 1600 километров воздушных линий электропередачи
В Кировской области планируют разработать новые межрегиональные маршруты
В Кирове уничтожили почти тонну яблок, груш и нектаринов
Михаил Расходников: «Киров для меня родной город!»
Лжеврач обокрала 83-летнюю кировчанку
Выбитые окна и трубы без теплоизоляции: жильцы дома на Шинников пожаловались на ужасные условия
В Кирове на улице Луганской пропали десять ливневых решеток
«Помогите найти человека»: в Кирове неделю назад пропал 29-летний мужчина
На средства «Народного бюджета» в Лянгасово обустроят парк семейного отдыха
На улице Воровского пенсионерку зажало в дверях автобуса