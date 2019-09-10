Пьяный кировчанин выстрелил своей дочери из ружья в живот
6 сентября пожилой житель Кировской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался застрелить жену и дочь.
- Мужчина подошел к своей 47-летней дочери и выстрелил ей в живот из огнестрельного оружия, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Женщина получила ранение.
После этого мужчина направил оружие на супругу и попытался выстрелить в нее. Женщина успела среагировать и оказала сопротивление. К тому моменту на место, где могла произойти трагедия, прибыли полицейские. Они скрутили буяна и оказали первую медицинскую помощь пострадавшей.
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за покушение на убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU