Пьяный кировчанин выстрелил своей дочери из ружья в живот

10 Сент. 15:38 2019-09-10T16:04:12+03:00

Он также пытался застрелить свою супругу

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6 сентября пожилой житель Кировской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался застрелить жену и дочь.

- Мужчина подошел к своей 47-летней дочери и выстрелил ей в живот из огнестрельного оружия, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Женщина получила ранение.

После этого мужчина направил оружие на супругу и попытался выстрелить в нее. Женщина успела среагировать и оказала сопротивление. К тому моменту на место, где могла произойти трагедия, прибыли полицейские. Они скрутили буяна и оказали первую медицинскую помощь пострадавшей.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU