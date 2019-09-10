2019-09-11T11:22:25+03:00
Происшествия

Житель Кирова чуть не потерял миллион рублей на интернет-бирже

Мужчина сам понял, что его пытаются обмануть мошенники
Олег ЛЯЛИН
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Мужчина не смог вывести потраченные деньгиМужчина не смог вывести потраченные деньгиФото: Евгения ГУСЕВА
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По информации пресс-службы УМВД РФ по Кировской области, кировчанин искал возможность заработать в интернете, поэтому обратил внимание на сайт биржевой торговли. После регистрации на сайте мужчине позвонил работник биржи с предложением внести на депозитный счет 17 тысяч рублей. Затем злоумышленник запросил у пользователя удаленный доступ к компьютеру, чтобы выполнить все необходимые действия для заработка. Вскоре счет увеличился.

Тогда мужчина захотел вывести деньги, но мошенник уговорил его заработать еще на торговле криптовалютой. Для этого необходимо было внести еще большую сумму. Таких денег у пользователя сайта не оказалось.

Работник биржи предложил кировчанину взять кредит через онлайн-банк на сумму один миллион 200 тысяч рублей. В этот момент мужчина понял, что его пытаются обмануть. Когда местному жителю позвонили сотрудники банка, он специально сообщил неверный адрес, чтобы ему отказали в кредите.

Затем мужчина обратился в полицию. Данные о личности и местонахождении злоумышленников устанавливают органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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