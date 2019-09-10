2019-09-10T15:35:53+03:00
Общество

Кировчане планируют выйти на митинг против «Марадыковского»

Администрация Кирова согласовала мероприятие
Евгений ДЕМИХОВ
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8 сентября уже проходил митинг в Мирном против строительства объекта. Фото: vk.com/stopmaradkovu8 сентября уже проходил митинг в Мирном против строительства объекта. Фото: vk.com/stopmaradkovu
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22 сентября жители города смогут выразить свое мнение по поводу строительства объекта по утилизации отходов I и II класса опасности в Кировской области.

Как сообщили в группе «НЕТ Марадыковский», администрация города Кирова согласовала проведение публичного мероприятия в форме митинга на площади у памятника Степану Халтурину. Оно пройдет с 11.00 до 14.00 часов. Организаторы заявили, что на митинг придут до двух тысяч человек.

В группе кировских активистов опубликован целый список целей митинга. Среди них - выражение общественного мнения о сложившейся экологической обстановке в регионе, выступление против строительства «Марадыковского», выступление за проведение референдума в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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