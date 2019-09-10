В Кирове под мостом нашли двоих пропавших подростков

10 Сент. 14:14 2019-09-10T15:04:45+03:00

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В понедельник, 9 сентября, около 22 часов в отдел УМВД России по г. Кирову поступил звонок от родителей с просьбой найти их 10-летнего сына. По словам матери одного из пропавших подростков, утром ее сын ушел в школу и так и не вернулся. Сообщается, что после занятий мальчик пошел на экскурсию вместе с классом. После чего в компании своего друга он пошел в гости. Затем мальчики отправились на прогулку, с которой не вернулись.

К поискам детей подключились сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что полицейским удалось полностью восстановить весь проделанный путь мальчиков и установить их местоположение. Как оказалось, дети гуляли по Северной набережной в районе Нового моста.

Благодаря работе сотрудников полиции и добровольцев, мальчиков нашли под мостом в кустах, где те решили переночевать. Детей нашли здоровыми и передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU