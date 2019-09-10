Автоинспекторы проведут «сплошные проверки» в День трезвости

10 Сент. 13:44 2019-09-10T14:46:11+03:00

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Кировчан предупреждают, что в среду, 11 сентября, в городе пройдут «сплошные проверки» водителей. Автоинспекторы будут патрулировать территорию Первомайского района. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

Водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, инспекторы проследят за соблюдением ПДД. Такие меры связаны со Всемирным днем трезвости. Кроме проверок, в Кирове пройдут различные просветительские мероприятия.

Напомним, что горожанам за вождение в нетрезвом виде грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также кировчанам напоминают, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

ИСТОЧНИК KP.RU