Автоинспекторы проведут «сплошные проверки» в День трезвости
Кировчан предупреждают, что в среду, 11 сентября, в городе пройдут «сплошные проверки» водителей. Автоинспекторы будут патрулировать территорию Первомайского района. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.
Водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, инспекторы проследят за соблюдением ПДД. Такие меры связаны со Всемирным днем трезвости. Кроме проверок, в Кирове пройдут различные просветительские мероприятия.
Напомним, что горожанам за вождение в нетрезвом виде грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также кировчанам напоминают, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.
ИСТОЧНИК KP.RU