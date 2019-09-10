2019-09-10T14:31:08+03:00
Общество

Четыре миллиарда рублей направили в дорожный фонд Кировской области за 8 месяцев 2019 года

Деньги потратили на ремонт и строительство дорог
Евгений ДЕМИХОВ
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Многие дороги в Кировской области ремонтируют в рамках национального проекта. Фото: Правительство Кировской областиМногие дороги в Кировской области ремонтируют в рамках национального проекта. Фото: Правительство Кировской области
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За восемь месяцев текущего года в региональный дорожный фонд поступило 4 миллиарда 183 миллиона рублей. Часть из них - 1 миллиард 354 миллиона - федеральные средства. Вся сумма, направленная в дорожный фонд, составила 56,9% плановых назначений по доходам.

Из этих средств уже освоено порядка 4 миллиардов 9 миллионов рублей. Это составляет 49,8% от плановых назначений по расходам. Из данных денег 1 миллиард 254 миллиона рублей потратили на содержание дорог, 847 миллионов - на ремонт и капремонт дорог, 1 миллиард 716 миллионов направили местным бюджетам.

- От качества дорог зависит, в том числе, и развитие региональной экономики, - отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Поэтому правительство Кировской области уделяет пристальное внимание этому направлению.

Кстати, на данный момент идет работа по реконструкции участка Западного проезда в Кирово-Чепецке. Данная дорога соединяет автомагистраль с несколькими крупными объектами промышленной сферы. Реконструкцией участка занимается компания «Вятавтодор». Рабочие уже очистили обочины от кустарника, а также убрали старое покрытие. Сейчас идет устройство выравнивающего слоя. В скором времени начнется укладка нового полотна, тротуаров, а также необходимой инфраструктуры. Согласно контракту, работы завершатся в конце октября нынешнего года.

Напомним, в Кировской области происходит ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Она стартовала с начала 2019 года. В рамках проекта к 2024 году в регионе будет отремонтировано более 700 километров дорог. Объем финансирования работ составит 17,3 миллиарда рублей. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил взять под особый контроль ремонт дорог в рамках нацпроекта .

ИСТОЧНИК KP.RU

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