2019-09-10T14:10:59+03:00
Происшествия

Бабье лето в Кировской области закончится 14 сентября

Суббота станет последним теплым днем месяца
Анна КРЮКОВА
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Теплая и солнечная погода в Кировской области сохранится до выходных. Фото: pixabay.comТеплая и солнечная погода в Кировской области сохранится до выходных. Фото: pixabay.com
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Погода будет радовать жителей региона летним теплом еще пять дней. Затем в Кировскую область придут дожди и резкое похолодание. Информация об этом появилась в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

Так, во вторник, 10 сентября, днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В среду, 11 сентября, в регионе также будет солнечно и тепло. Температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В четверг в Кировской области ожидается переменная облачность, в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Воздух может прогреться до рекордных +25.

В пятницу, 13 сентября, ожидается солнечная погода. Столбик термометра окажется на отметке +23 градуса.

Суббота станет последним теплым днем сентября. Воздух прогреется до +19 градусов. Уже в воскресенье в Кировской области подует холодный северный ветер. Температура понизится до +12...+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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