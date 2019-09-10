Гибнут посевы: в девяти районах Кировской области ввели режим ЧС

10 Сент. 11:07 2019-09-10T13:51:05+03:00

Ущерб от гибели урожая уже составил около 20 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кировской области бьют тревогу из-за гибели посевов. Ориентировочно, ущерб составляет уже около 20 миллионов рублей. Сельскохозяйственные культуры погибли на площади около трех тысяч гектаров. Также пострадало около двух тысяч тонн сена. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков информационному агентству ТАСС.

- Введен режим чрезвычайной ситуации в девяти районах области: Кильмезском, Афанасьевском, Унинском, Шабалинском, Нагорском, Слободском, Свечинском, Фаленском и Зуевском, - рассказал заместитель председателя правительства региона. - Причина - переувлажнение почвы из-за дождливой погоды.

Раньше режим ЧС уже объявляли на территории Куменского, Советского и Уржумского районов. Там от выпревания погибли озимые зерновые культуры на площади 3,8 тысячи гектаров. Также из-за засухи в Сунском и Советском районах пострадали посевы на площади 34 тысячи гектаров. В Верхошижемском районе из-за ливней и града погибли посадки картофеля на площади 60 гектаров. В Лебяжском районе пострадали зерновые культуры и рапс на площади 722 гектара.

Всего в Кировской области убрали 60% от всех площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 390 тысяч тонн зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU