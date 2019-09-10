2019-09-10T10:23:38+03:00
Происшествия

В Яранском районе «Лада» слетела с дороги и встала на бампер, зацепившись за березу

Водитель не справился с управлением
Евгений ДЕМИХОВ
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Машина оперлась днищем на дерево. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМашина оперлась днищем на дерево. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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На 211 километре дороги Киров - Советск - Яранск отечественный автомобиль слетел в кювет. ДТП произошло 9 сентября в 12 часов в Яранском районе.

- 23-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он совершил съезд в кювет и наезд на дерево.

Из-за аварии машину перевернуло. Да так, что она буквально встала на бампер, опираясь на молодую березу.

Водитель в ДТП не пострадал, но получил легкие травмы 25-летний пассажир. Помощь медиков ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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