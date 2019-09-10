Без паники: в Кирове проверили сирены
Сегодня прозвучал сигнал «Внимание всем»
Сообщение звучало не больше четырех минут. Фото: pixabay.com
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10 сентября в 10.02 в Кирове прозвучала сирена. Не стоит беспокоится - это всего лишь проверка систем оповещения региона.
После громкого электронного сигнала через громкоговорители города передали информационное сообщение: «Внимание всем! Жители города, соблюдайте спокойствие, проходит плановая проверка систем оповещения». Трансляция через громкоговорители продолжалась четыре минуты.
Напомним, что такие проверки проходят ежегодно, обычно в начале-середине сентября, как и в этот раз. О них предупреждают заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU