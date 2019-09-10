Ушла из дома и пропала: в Яранском районе разыскивают 16-летнюю девушку
Местонахождение подростка неизвестно с 9 сентября
Уже сутки неизвестно, где находится подросток. Фото: vk.com/ornkirov
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Волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщают, что в Яранском районе пропала 16-летняя девушка. Елена Лаптева ушла из дома в месте Опытное поле и пропала в понедельник, 9 сентября. С тех пор где находится подросток неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 160-165 см, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы. Она была одета в синюю олимпийку, рыжую футболку, серые штаны, черные кроссовки на белой подошве. С собой у девушки - черный рюкзак.
Если вы знаете, где может находиться Елена Лаптева, просьба сообщить об этом по номерам:
+79123747009, 8-800-350-76-25, 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU