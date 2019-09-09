2019-09-09T18:32:19+03:00
Общество

В Кировской области явка на довыборы составила 30,8%

8 сентября данные мероприятия прошли на различных муниципальных уровнях
Игорь СЕМЕНОВ
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Жители региона голосовали по нескольким вопросамЖители региона голосовали по нескольким вопросамФото: Иван МАКЕЕВ
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В минувшее воскресенье прошли дополнительные выборы на пост глав восьми муниципальных образований, 72 депутатов представительных органов, двух депутатов Кировской городской Думы. Кроме того, в 33 муниципальных образованиях прошли референдумы. По Кировской области явка избирателей составила 30,8%.

В семи из восьми муниципальных образований по итогам голосования на пост глав выбрали представителей партии «Единая Россия». В том числе победителями от данной партии стали и в недавно созданных Санчурском и Богородском городских округах. Представители партии «Единая Россия» получили 61 мандат, что составляет 69% об общего числа. Одного из восьми глав избрали от партии ЛДПР.

В тот же день прошли дополнительные выборы депутатов Кировской городской Думы шестого созыва. По Ленинскому одномандатному избирательному округу №5 мандат получила кандидат от регионального отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Сураева. За нее было отдано 44,26% голосов. По Ленинскому одномандатному избирательному округу №6 мандат получил кандидат от регионального отделения партии «Справедливая Россия» Альберт Бикалюк. За него было отдано 34,04% голосов. Всего на выборы в данных округам пришли 5673 человек.

Кроме того, состоялись выборы 81 депутата. Голоса избирателей распределились следующим образом: представители партии «Единая Россия» получили 66,7%, «Справедливая Россия» - 12,35%, ЛДПР - 4,9%, КПРФ - 4,9%, «Родная партия» - 1,23%. Кроме того, за самовыдвиженцев проголосовало 9,9% избирателей.

В воскресенье 33 поселения в регионах проводили референдум по вопросу самообложения. Явка составила 55,29%. Всего на голосование пришли 12714 человек. В 30 поселениях было принято положительное решение. В Юрьевском сельском поселении Котельничского района, Староирюкском сельском поселении Малмыжского района, Унинском городском поселении население проголосовало против самообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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