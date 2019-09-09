На уровень выше: общественники проверили, как проходит благоустройство набережной в Нововятске

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-09T17:49:20+03:00

Подрядчик в этом году справляется лучше

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Благоустройство набережной на улице Тренера Пушкарева в Нововятске закончится в середине октября. К тому времени там установят декоративные арки со светодиодными светильниками, оборудуют смотровую площадку, установят скульптуры, а также проведут озеленение.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Игорь Редькин вместе с депутатами Гордумы, представителями администрации города и общественниками провели рейд по общественным территориям, которые благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- Работы начались вовремя, - отметил министр. - На сегодняшний день процент выполненных работ составляет порядка 60%. При разработке дизайн-проекта учитывались пожелания горожан, также включены работы по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

Для них установили пандусы, тактильной плитки на лестничных пролетах. Кроме того сейчас ведутся работы по реконструкции: происходит спил аварийных деревьев, а также укладка брусчатки.

Подрядчику пришлось исправлять ошибки, допущенные в прошлом году. Так, был отремонтирован подъезд к набережной. Приняли во внимание и другие замечания жителей и общественников.

Кстати, в тот же день ред прошел и по дворам, где также ведутся работы в рамках нацпроекта. Министр обратил внимание на неудовлетворительное обустройство мест накопления отходов и отсутствие водоотводных люков. Также появились замечания по уже наболевшей теме для Кирова - бордюры на пешеходных дорожках не были занижены для удобного передвижения. Несмотря на это члены комиссии признали, что в 2019 году качество выполненных работ выросло в разы.

Игрь Редькин по итогам рейда сообщил, что в 2020 году министерство будет разрабатывать единый стандарт по ремонту дворов, в котором даже пропишут пункт о занижении бордюров.

ИСТОЧНИК KP.RU