2019-09-09T17:49:20+03:00
Общество

На уровень выше: общественники проверили, как проходит благоустройство набережной в Нововятске

Подрядчик в этом году справляется лучше
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Благоустройство идет полным ходом. Фото: правительство Кировской областиБлагоустройство идет полным ходом. Фото: правительство Кировской области
Изменить размер текста:

Благоустройство набережной на улице Тренера Пушкарева в Нововятске закончится в середине октября. К тому времени там установят декоративные арки со светодиодными светильниками, оборудуют смотровую площадку, установят скульптуры, а также проведут озеленение.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Игорь Редькин вместе с депутатами Гордумы, представителями администрации города и общественниками провели рейд по общественным территориям, которые благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- Работы начались вовремя, - отметил министр. - На сегодняшний день процент выполненных работ составляет порядка 60%. При разработке дизайн-проекта учитывались пожелания горожан, также включены работы по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

Для них установили пандусы, тактильной плитки на лестничных пролетах. Кроме того сейчас ведутся работы по реконструкции: происходит спил аварийных деревьев, а также укладка брусчатки.

Подрядчику пришлось исправлять ошибки, допущенные в прошлом году. Так, был отремонтирован подъезд к набережной. Приняли во внимание и другие замечания жителей и общественников.

Кстати, в тот же день ред прошел и по дворам, где также ведутся работы в рамках нацпроекта. Министр обратил внимание на неудовлетворительное обустройство мест накопления отходов и отсутствие водоотводных люков. Также появились замечания по уже наболевшей теме для Кирова - бордюры на пешеходных дорожках не были занижены для удобного передвижения. Несмотря на это члены комиссии признали, что в 2019 году качество выполненных работ выросло в разы.

Игрь Редькин по итогам рейда сообщил, что в 2020 году министерство будет разрабатывать единый стандарт по ремонту дворов, в котором даже пропишут пункт о занижении бордюров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области явка на довыборы составила 30,8%
«УРАЛХИМ» поддержал проведение экологического квеста «Чистые игры» в Кирово-Чепецке
В Кировской области появятся две новых газозаправочных станции
В кировском лечебно-исправительном учреждении создали газету «нового поколения»
Вышел из дома и пропал: в Оричевском районе разыскивают 13-летнего подростка
Может передумать: начальник департамента городского хозяйства написал заявление об увольнении
В Чистых прудах началось асфальтирование улицы Мостовицкой
Стали известны итоги довыборов в Кировскую гордуму
Смертельное ДТП: в Куменском районе иномарка угодила под прицеп трактора
Белый, с темными пятнами: в кировских лесах нашли кабана-альбиноса
Депутаты проверили готовность жилого фонда к зиме
На фестиваль «Золотой теленок» в Кирове приедут Валдис Пельш и Борис Грачевский
В Киров вернется лето: ожидается потепление до +22 градусов
На довыборы депутатов гордумы пришли 8,59 % избирателей
На Слободском тракте 8 сентября запустили круговое движение
В городском избиркоме рассказали о явке кировчан на довыборы