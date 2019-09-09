2019-09-09T17:09:39+03:00
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В Кировской области появятся две новых газозаправочных станции

На данный момент еще две станции уже действуют в регионе
Евгений ДЕМИХОВ
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Дизельное и бензиновое топливо не такие экологичные, как газовое. Фото: pixabay.Дизельное и бензиновое топливо не такие экологичные, как газовое. Фото: pixabay.
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В Кирове и Кирово-Чепецке появятся два новых объекта для заправки транспорта экологичным топливом. Речь об этом шла на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в ПФО. Совещание провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий. Кировскую область на совещании представляли главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Игорь Редькин, министр транспорта региона Николай Соколов.

- Использование моторного газа в качестве моторного топлива является важным направлением государственной политики, - напомнил полпред президента.

На данный момент в регионе действует только две автомобильные газонаполнительные компрессионные станции. Одна из них размещается на улице Металлистов в Кирове, а другая на Советском тракте.

- На сегодняшний день строится станция в городе Кирово-Чепецке, - заявил Игорь Редькин. - Следующая уже проектируется. Ее разместят также в областном центре на улице Мельничной.

В правительстве Кировской области отметили, что количество организаций, которые полностью перешли на газовое оборудования для своего транспорта, растет. Это происходит благодаря поддержке предприятий, работающих на газомоторном топливе. Кировская область - один из пяти регионов, где существует данная льгота. Так, два года назад организаций, воспользовавшихся поддержкой государства в данной сфере, было 12, а в 2018 году их число выросло до 16.

В региональном правительстве напомнили, что метан (компримированный природный газ) является одним из самых экологически чистых видов топлива. Количество выбросов при его использовании на 70% меньше, чем при использовании бензина или ДТ. Кроме того, стоимость газа в разы ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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