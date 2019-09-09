2019-09-09T16:22:22+03:00
Общество

В кировском лечебно-исправительном учреждении создали газету «нового поколения»

Изначально она должна была выйти в печатном варианте
Евгений ДЕМИХОВ
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Такая газета позволит повысить доступность информации о деятельности учреждения. Фото: УФСИН России по Кировской областиТакая газета позволит повысить доступность информации о деятельности учреждения. Фото: УФСИН России по Кировской области
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Инженер группы автоматизации ЛИУ-12 во время прогулки по набережной обратил внимание на QR-коды, размещенные на объектах культурного и исторического значения. Так у Александра Пестова возникла идея создания газеты «нового поколения».

- Недавно увидел свет первый выпуск «Лечебного вестника», - сообщают в УФСИН России по Кировской области. - Он рассказывает сотрудникам и работникам учреждения о нормативно-правовых актах, регламентирующих прохождение службы в УИС, повседневной деятельности внутри отделов и служб учреждения, о личных и профессиональных праздниках сотрудников и многом другом.

Редколлегию газеты возглавляет психолог Екатерина Порошина. Руководство учреждения отмечает, что благодаря этому изданию повышается доступность информации о деятельности ЛИУ-12 для сотрудников и работников. Ведь для того, чтобы прочитать газету нужен всего лишь смартфон с доступом в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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