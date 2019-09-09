Вышел из дома и пропал: в Оричевском районе разыскивают 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-09T16:12:58+03:00

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В Оричевском районе начались поиски 13-летнего подростка. Илья Кулемин в понедельник, 9 сентября, вышел из дома в поселке Стрижи и пропал. Об этом сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, русые волосы. Илья был одет в черную кофту, черные шорты с красными лампасами, черно-синие кроссовки.

Если вы знаете о том, где может находиться подросток, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU