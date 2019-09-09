Может передумать: начальник департамента городского хозяйства написал заявление об увольнении

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-09T14:55:32+03:00

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Свои источники в администрации Кирова сообщили «Комсомолке» о том, что начальник департамента городского хозяйства планирует уволиться. Сергей Леонтьев уже предоставил заявление. Покинуть свою должность он планирует по собственному желанию.

- До момента увольнения он может передумать и забрать заявление, - пояснили редакции.

На этом посту Сергей Леонтьев проработал меньше года. Он отвечал за дорожное хозяйство и транспорт, благоустройство, жилищный фонд. Кроме того, он участвовал в разработке новой маршрутной сети города.

ИСТОЧНИК KP.RU