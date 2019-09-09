2019-09-09T14:55:32+03:00
Общество

Может передумать: начальник департамента городского хозяйства написал заявление об увольнении

Сергей Леонтьев принял решение покинуть должность по собственному желанию
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Сергей Леонтьев намерен покинуть администрацию по собственному желанию. Фото: Юлия КАТАЕВАСергей Леонтьев намерен покинуть администрацию по собственному желанию. Фото: Юлия КАТАЕВА
Изменить размер текста:

Свои источники в администрации Кирова сообщили «Комсомолке» о том, что начальник департамента городского хозяйства планирует уволиться. Сергей Леонтьев уже предоставил заявление. Покинуть свою должность он планирует по собственному желанию.

- До момента увольнения он может передумать и забрать заявление, - пояснили редакции.

На этом посту Сергей Леонтьев проработал меньше года. Он отвечал за дорожное хозяйство и транспорт, благоустройство, жилищный фонд. Кроме того, он участвовал в разработке новой маршрутной сети города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области появятся две новых газозаправочных станции
В кировском лечебно-исправительном учреждении создали газету «нового поколения»
Вышел из дома и пропал: в Оричевском районе разыскивают 13-летнего подростка
В Чистых прудах началось асфальтирование улицы Мостовицкой
Стали известны итоги довыборов в Кировскую гордуму
Смертельное ДТП: в Куменском районе иномарка угодила под прицеп трактора
Белый, с темными пятнами: в кировских лесах нашли кабана-альбиноса
Депутаты проверили готовность жилого фонда к зиме
На фестиваль «Золотой теленок» в Кирове приедут Валдис Пельш и Борис Грачевский
В Киров вернется лето: ожидается потепление до +22 градусов
На довыборы депутатов гордумы пришли 8,59 % избирателей
На Слободском тракте 8 сентября запустили круговое движение
В городском избиркоме рассказали о явке кировчан на довыборы