Может передумать: начальник департамента городского хозяйства написал заявление об увольнении
Сергей Леонтьев принял решение покинуть должность по собственному желанию
Сергей Леонтьев намерен покинуть администрацию по собственному желанию. Фото: Юлия КАТАЕВА
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Свои источники в администрации Кирова сообщили «Комсомолке» о том, что начальник департамента городского хозяйства планирует уволиться. Сергей Леонтьев уже предоставил заявление. Покинуть свою должность он планирует по собственному желанию.
- До момента увольнения он может передумать и забрать заявление, - пояснили редакции.
На этом посту Сергей Леонтьев проработал меньше года. Он отвечал за дорожное хозяйство и транспорт, благоустройство, жилищный фонд. Кроме того, он участвовал в разработке новой маршрутной сети города.
ИСТОЧНИК KP.RU