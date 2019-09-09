2019-09-09T14:17:19+03:00
Общество

В Чистых прудах началось асфальтирование улицы Мостовицкой

Укладку щебня планируют завершить до 10 сентября
Анна КРЮКОВА
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Также планируется асфальтирование улицы Ивана ПоповаТакже планируется асфальтирование улицы Ивана ПоповаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Чистых прудах начали асфальтировать улицу Московскую. Сейчас на участке укладывают «черный щебень». Это раздробленный камень, который обработан битумной эмульсией. Камень помогает прочно скрепить нижний слой асфальта с основанием дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Завершить укладку щебня планируют к 10 сентября. Затем начнутся работы по установке горловин люков и решеток водоотводных колодцев. Завершится ремонт укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Строительство дороги ведется в рамках нацпроекта «Жилье».

В ближайшие дни также начнется асфальтирование улицы Ивана Попова. Участок станет продолжением дороги к новому путепроводу в Чистых прудах. Пока там ведутся работы по переносу магистральных трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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