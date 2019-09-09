2019-09-09T12:49:46+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: в Куменском районе иномарка угодила под прицеп трактора

Водитель «легковушки» не рассчитал дистанцию
Евгений ДЕМИХОВ
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Иномарка буквально влетела в прицеп. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиИномарка буквально влетела в прицеп. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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37-летний мужчина погиб в автокатастрофе на 59-м километре дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. За рулем «Лексуса» находился 33-летний водитель. Он на скорости въехал под прицеп впереди идущего трактора, не рассчитав дистанцию.

- ДТП произошло 8 сентября около 19.00 часов, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - За рулем трактора «Беларус» находился 52-летний водитель.

В результате столкновения погиб пассажир иномарки. Водитель авто получил травмы. Его отвезли с места происшествия в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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