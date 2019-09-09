2019-09-09T12:50:38+03:00
Дом. Семья

Белый, с темными пятнами: в кировских лесах нашли кабана-альбиноса

Животное попало в объектив фотоловушки
Евгений ДЕМИХОВ
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Кабанчик вышел на полянку вместе с семейством, чтобы полакомиться желудями. Фото: пресс-служба заповедника «Нургуш»Кабанчик вышел на полянку вместе с семейством, чтобы полакомиться желудями. Фото: пресс-служба заповедника «Нургуш»
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Фотоловушка, установленная в заповеднике «Нургуш», запечатлела необычную компанию. На лесную опушку вышло семейство кабанов: взрослая самка и два молодых кабанчика. Они вышли на кормежку желудями к дубовому лесу. Один из детенышей был частичным альбиносом.

- Окрас его шерстного покрова был не бурый, как у его собратьев, а белый, с тёмными пятнами, - рассказали в пресс-службе заповедника «Нургуш». - Частичный, крапчатый альбинизм находят у всех видов диких животных, но чаще он встречается у косуль, кабанов, куниц, хорьков, выдр, лосей и оленей.

Как отметили в заповеднике, для животного такая яркая раскраска нежелательна. В природных условиях подобные отклонения выделяют кабана на фоне растительности, ему сложнее замаскироваться. Из-за этого животное могут быстро обнаружить охотники или хищники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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