В Кирове 90% домов готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-09T11:26:24+03:00

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В пятницу, 6 сентября, депутаты проверили, насколько жилой фонд в Кирове готов к подаче тепла. Во время рабочей поездки глава города Елена Ковалева и народные избранники оценили сложившуюся ситуацию в микрорайоне Вересники, на Динамовском проезде и улице Калинина.

Так, в доме на улице Калинина,34 раньше была засорена канализация. Жители жаловались на сырость и тяжелый запах. Прочистка труб избавиться от проблемы не помогла.Тогда, по поручению руководителей УК МУП «Центральная коммунальная служба», в доме провели диагностику сетей, и начали работу над заменой изношенных участков. Участники поездки убедились, что в подвале теперь стало сухо, а запах исчез.

В Вересниках глава города Кирова и депутаты побывали в котельной ООО «Теплотехник», которая работает на дровах. Все выявленные участниками поездки замечания будут устраняться в рабочем порядке.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Что касается Динамовского проезда, то там Елена Ковалева и народные избранники проверили, как ведутся работы по восстановления водопровода. Напомним, что там из-за строительных работ, которые проводила частная компания, ряд домов остался без горячей воды. Сейчас бойлер отремонтирован.

Однако предстоит выяснить, хватит ли его мощности не только на дом №18, но и на дом №24, где водонагреватель пришел в негодность. Это станет известно только после детального обследования. Если же мощности не хватит, тогда жителям придется вкладывать свои средства в покупку нового бойлера. Глава города Елена Ковалева сообщила руководителю УК, что тогда людям должны предоставить приемлемые условия рассрочки для оплаты нового оборудования.

Всего, по информации заместителя начальника департамента городского хозяйства Владимира Климентовского, в городе готовы к зиме 90% домов. Администрация города выдала управляющим компаниям 27 паспортов готовности. Также еще 62 документа сейчас проверяют в АО «Энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU