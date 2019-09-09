2019-09-09T09:51:21+03:00
Происшествия

В Киров вернется лето: ожидается потепление до +22 градусов

Вся рабочая неделя будет солнечной
Анна КРЮКОВА
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Очередная рабочая неделя будет теплой и солнечной. Фото: pixabay.comОчередная рабочая неделя будет теплой и солнечной. Фото: pixabay.com
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С 9 по 13 сентября погода порадует кировчан летним теплом. Так, в понедельник днем, по данным сайта rp5.ru, температура воздуха составит +19 градусов. Ожидается облачность. Ночью похолодает до +7.

Во вторник, 10 сентября, с утра в Кирове будет солнечно. Днем столбик термометра окажется на отметке +19 градусов. Ночью воздух прогреется до +7 градусов.

В среду в городе станет еще теплее. Днем температура воздуха составит +20 градусов. К ночи похолодает до +10. Ожидается облачность с прояснениями.

В четверг, 12 сентября, в Киров вернется настоящее лето. Днем столбик термометра окажется на отметке +22 градуса. Ночью станет прохладнее, до +13.

В пятницу, 13 сентября, с утра в городе ожидается облачность. Днем температура воздуха прогреется до +22 градусов. Вечером похолодает до +14, начнется дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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