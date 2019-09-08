На Слободском тракте 8 сентября запустили круговое движение

СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-08T19:33:38+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, на Слободском тракте запустили круговое движение. Соответствующая разметка появилась на перекрестке с улицей Павла Корчагина. Об этом рассказал член региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты Кировской области Константин Ситчихин.

- Это первый экспериментальный способ организации кругового движения в городе с целью проведения анализа, требуется ли на данном участке строительство объекта кругового движения, - сообщил он в одном из популярных мессенджеров. - А так же это в разы дешевле, чем строить капитальный объект.

Предполагается, что организация кругового движения на этом участке позволит уменьшить аварийность за счет увеличения пропускной способности.

ИСТОЧНИК KP.RU