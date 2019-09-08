2019-09-08T19:33:38+03:00
Общество

На Слободском тракте 8 сентября запустили круговое движение

На перекрестке с улицей Павла Корчагина появилась новая разметка
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
На перекрестке с улицей Павла Корчагина появилась новая разметка. Фото: Константин СИТЧИХИННа перекрестке с улицей Павла Корчагина появилась новая разметка. Фото: Константин СИТЧИХИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 сентября, на Слободском тракте запустили круговое движение. Соответствующая разметка появилась на перекрестке с улицей Павла Корчагина. Об этом рассказал член региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты Кировской области Константин Ситчихин.

- Это первый экспериментальный способ организации кругового движения в городе с целью проведения анализа, требуется ли на данном участке строительство объекта кругового движения, - сообщил он в одном из популярных мессенджеров. - А так же это в разы дешевле, чем строить капитальный объект.

Предполагается, что организация кругового движения на этом участке позволит уменьшить аварийность за счет увеличения пропускной способности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На довыборы депутатов гордумы пришли 8,59 % избирателей
В городском избиркоме рассказали о явке кировчан на довыборы
Отключат электричество: в Кирове десятки домов останутся без света
В Кирове проходят довыборы депутатов в гордуму
В Кирове женщине провели операцию на стопе новым уникальным методом
Искал в кустах наркотики: росгвардейцы задержали 27-летнего кировчанина
Жителей Кировской области предупреждают о высокой пожароопасности
Студентам колледжей поднимут стипендию
Украл два телефона: полиция разыскивает мужчину, ограбившего кировчанку
Омутнинский лжетеррорист вновь «заминировал» дом
Управление массовых коммуникаций Кировской области возглавила Елена Черных
Кировэнерго уделяет особое внимание практическому обучению студентов профильных образовательных учреждений
«Дезориентирован»: волонтеры два месяца подряд разыскивают 22-летнего парня
Из-за марафона 8 сентября в Кирове изменятся маршруты автобусов
Полная версия турнира UFC? 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink
2000 спортсменов примут участие в марафоне «Вятские холмы»
Суд присяжных приговорил кировчанина к 13 годам колонии строгого режима
В Кирове начали ремонтировать проезд к железнодорожному вокзалу
Мать пятерых детей отправили за решетку из-за неуплаты алиментов
Кировчан напугала военная техника на улицах города
Жители города смогут увидеть яркую вспышку в небе от полета МКС
У кировчан будут принимать старые батарейки в киосках по продаже воды