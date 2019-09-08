Отключат электричество: в Кирове десятки домов останутся без света

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-08T14:35:22+03:00

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В понедельник, 9 сентября, десятки домов в Кирове отключат от электроэнергии. Так света не будет в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города. Такие меры будут связаны с тем, что АО «Горэлектросеть» проведет плановые работы.

Адреса и время отключения:

09:00 - 10:30 Цеховая ул.,7, 9, 11, 17, 19; Широнинцев ул.,13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

08:00 - 17:00 Большое Скопино сл., ул. Смолина, 2, 4а, 6, 10, 12;

13:00 - 17:00 Правды ул., 2, 2а, 4, 5а, 6; Ленинградская ул.,10; Октябрьский пр-т, 11;

09:00 - 12:00 Жуковского ул.,1, 6, 6 корп.1, 6г/1; Пригородное-2 СТ; Сутырина ул.,7, 9;

08:30 - 17:00 Ломоносова ул., 5, 7, 7а, 9; Кольцова ул., 3, 5г;

08:30 - 17:00 Московская ул., 101, 107, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 129а, 133;

13:00 - 15:00 Блюхера ул., 1, 4б;

08:30 - 17:00 Копанский пер., 4, 5; Спасская ул.,14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 26б; Герцена ул.,15, 15а, 17, 21, 23, 23а, 25а, 40; Молодой гвардии ул., 41; Свободы ул., 73а, 75, 77, 77а, 79; Володарского ул.,100, 106, 117;

08:00 - 17:00 2-й Газетный пер.,14; 1-й Газетный пер.,14, 16 кв.1; 3-й Газетный пер.,14, 16, 19, 21, 22, 27; Чапаева ул., 15, 17, 21.

Также света не будет в Нововятском районе:

08:00 - 17:00 Красный химик пер., 5, 7, 7а, 11, 13, 14, 15;

13:00 - 16:00 Коминтерн пос., Звездная ул.,23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39; Коминтерн пос., Воскресенская ул., 32.

Для уточнения информации можно обращаться по телефонам: 529-555, 255-977.

ИСТОЧНИК KP.RU