В Кирове проходят довыборы депутатов в гордуму

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-08T14:20:49+03:00

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Кировчан приглашают принять участие в дополнительных выборах депутатов Кировской городской думы шестого созыва в воскресенье, 8 сентября. Участки для голосования открыты до 20.00 часов. Об этом сообщается на сайте городского избиркома.

Голосуют сегодня избиратели Ленинских одномандатных округов № 5 и № 6. На два освободившихся кресла после ухода Татьяны Платуновой и Романа Зяблова претендуют 11 кандидатов. Из них 6 человек - по округу № 5, и еще 5 - по округу № 6.

Кандидаты являются представителями различных партий. Так, в довыборах участвуют кандидаты от «Единой России», «Родины», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU