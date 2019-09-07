Искал в кустах наркотики: росгвардейцы задержали 27-летнего кировчанина

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-07T17:44:04+03:00

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Сотрудники Росгвардии задержали на улице Ульяновской 27-летнего кировчанина, который подозрительно себя вел. Молодой человек около 21.00 в понедельник, 2 сентября, пытался что-то найти в кустах и время от времени смотрел на экран телефона.

- Когда к нему направились стражи правопорядка, гражданин попытался сбежать, - отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Позднее выяснилось, что он пытался найти наркотик, который купил через интернет.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обнаружили во время осмотра территории сверток с неизвестным веществом. Его отправили на экспертизу. Как показало исследование, там находилось наркотическое средство.

ИСТОЧНИК KP.RU