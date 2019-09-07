Студентам колледжей поднимут стипендию
С 1 сентября 2019 года у студентов кировских колледжей повысится стипендия. По решению регионального правительства, рост составит 4,3 %. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства финансов Кировской области.
Суммарно академическая стипендия вырастет только на 22 рубля и будет составлять 539 рублей, а социальная - всего на 33 рубля, и будет равняться 808 рублям.
Для того чтобы получать новую стипендию, нужно обучаться по очной форме в областных образовательных организациях. Кроме того, учреждения должны обучать студентов по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры, здравоохранения и образования.
ИСТОЧНИК KP.RU