Студентам колледжей поднимут стипендию

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-07T12:49:27+03:00

Теперь кировчане будут получать на 4,3 % больше

Изменить размер текста: A A

С 1 сентября 2019 года у студентов кировских колледжей повысится стипендия. По решению регионального правительства, рост составит 4,3 %. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства финансов Кировской области.

Суммарно академическая стипендия вырастет только на 22 рубля и будет составлять 539 рублей, а социальная - всего на 33 рубля, и будет равняться 808 рублям.

Для того чтобы получать новую стипендию, нужно обучаться по очной форме в областных образовательных организациях. Кроме того, учреждения должны обучать студентов по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры, здравоохранения и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU