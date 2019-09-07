2019-09-07T12:49:27+03:00
Общество

Студентам колледжей поднимут стипендию

Теперь кировчане будут получать на 4,3 % больше
Анна КРЮКОВА
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Стипендия вырастет всего на 22 рубляСтипендия вырастет всего на 22 рубляФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 сентября 2019 года у студентов кировских колледжей повысится стипендия. По решению регионального правительства, рост составит 4,3 %. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства финансов Кировской области.

Суммарно академическая стипендия вырастет только на 22 рубля и будет составлять 539 рублей, а социальная - всего на 33 рубля, и будет равняться 808 рублям.

Для того чтобы получать новую стипендию, нужно обучаться по очной форме в областных образовательных организациях. Кроме того, учреждения должны обучать студентов по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры, здравоохранения и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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