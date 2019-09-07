Украл два телефона: полиция разыскивает мужчину, ограбившего кировчанку
Сотрудники полиции просят помочь кировчан найти грабителя. Мужчина совершил преступление ночью 30 августа. Тогда он открыто похитил у женщины два сотовых телефона. ЧП произошло на улице Молодой Гвардии.
В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области сообщают приметы преступника: на вид около 30 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, лысый. Мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы, светлую футболку.
Мужчина украл у кировчанки два телефона.Видео: 43.мвд.рф! другой источник
Если у вас есть какая-то информация о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию: 40-60-01, 40-60-11 или 02 (102 с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU