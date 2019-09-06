2019-09-06T16:47:03+03:00
Общество

Управление массовых коммуникаций Кировской области возглавила Елена Черных

Также она является пресс-секретарем губернатора региона Игоря Васильева
Анна КРЮКОВА
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Информация о назначении появилась на сайте регионального правительства. Фото: скриншот сайта kirovreg.ruИнформация о назначении появилась на сайте регионального правительства. Фото: скриншот сайта kirovreg.ru
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Управление массовых коммуникаций в Кировской области теперь будет возглавлять Елена Черных. Кроме того, она останется и на должности пресс-секретаря губернатора региона Игоря Васильева. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства области.

Напомним, что ранее пост «главного по СМИ» занимала Дария Шпорт. Она начала свою работу в правительстве в июне 2018 года на должности начальника отдела по работе со СМИ в министерстве внутренней и информационной политики. Затем в декабре она возглавила управление массовых коммуникаций.

Летом текущего года Дария Шпорт уволилась. Временно исполнять обязанности начальника управления назначили Елену Черных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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