«Дезориентирован»: волонтеры два месяца подряд разыскивают 22-летнего парня
Виталий Меленчук пропал в июле
Молодой человек дезориентирован. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове сообщили о новых поисках. На этот раз неизвестно местонахождение 22-летнего Виталия Меленчука, жителя деревни Зайцевы Котельничского района. В последний раз его видели в июле.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в черную куртку с белым рисунком, черный спортивный костюм и черные кроссовки. Также сообщается, что молодой человек дезориентирован.
Если вы знаете, где находится пропавший, просьба позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU