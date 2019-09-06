Из-за марафона 8 сентября в Кирове изменятся маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-06T14:47:49+03:00

Такие меры связаны с тем, что некоторые участки будут перекрыты

Изменить размер текста: A A

Кировчан предупреждают, что в воскресенье, 8 сентября, в Кирове изменятся маршруты движения общественного транспорта. Изменения будут действовать с 08.30 до 15.00. Такие меры будут связаны с проведением в городе марафона «Вятские холмы - 2019».

Как пояснили в пресс-службе администрации Кирова движение на тех участках дорог, где состоятся забеги, будет запрещено.

Изменения в движение троллейбусов:

- № 3 - курсирование троллейбусов будет приостановлено;

- № 8 и № 14 - пойдут от остановки общественного транспорта «Ул. Московская» по ул. Московской, проспекту Строителей, ул. Воровского, ул. Ленина, ул. Профсоюзной, ул. Карла Маркса, Октябрьскому проспекту до пл. Лепсе, обратно тем же маршрутом;

Изменения в движении автобусов:

- № 1 - от ул. Лепсе, по Октябрьскому проспект, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной и далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.

- № 9 - от остановки «улица Андрея Упита» по ул. Кольцова, ул. Ломоносова, ул. Лепсе, ул. Романа Ердякова, ул. Московской, ул. Горького, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Комсомольской, ул. Мельничной, далее - по существующему маршруту, обратно тем же маршрутом;

- № 10 - от ул. Мира по ул. Сормовской, ул. Лепсе, Октябрьскому проспекту, ул. Карла Маркса, ул. Милицейской, далее - по своему маршруту;

- № 15 - от остановки «Ипподром» по проспекту Строителей, ул. Московской, ул. Горького, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной - далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 17 - от остановки «Центральный рынок» по ул. Пролетарской, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной, Октябрьскому проспекту, далее – по существующему маршруту;

- № 33 - от остановки «ул. Боровая» до остановки «Площадь им. Лепсе» - по существующему маршруту, далее – по ул. Лепсе, ул. Романа Ердякова, ул. Московской, к остановке «пос. Садаковский», обратно - тем же маршрутом;

- № 39 - от остановки «Ул. Московская» по ул. Московской, проспекту Строителей, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной, далее – по существующему маршруту;

- № 53 - от остановки «Площадь ХХ партсъезда» по ул. Луганской, ул. Дзержинского, Октябрьскому проспекту, ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Комсомольской, далее – по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 54 - от остановки «ул. Новая» до Октябрьского проспекта – по существующему маршруту, далее – по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной, Октябрьскому проспекту, ул. Свердлова, к остановке «Северная больница», обратно – тем же маршрутом;

- № 61 - от остановки «Улица Андрея Упита» по ул. Кольцова, ул. Ломоносова, ул. Лепсе, Октябрьскому проспекту, ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту, ул. Комсомольской, далее – по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 70 - от остановки «Ипподром» по проспекту Строителей, ул. Воровского, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной, Октябрьскому проспекту, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 88 - от ул. Московской по ул. Горького, ул. Воровского, далее – по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;

- № 90 - от остановки «Площадь ХХ партсъезда» по Октябрьскому проспекту, ул. Профсоюзной, ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом.

- № 104, 129, 136, 143, 146 - от остановки «Автовокзал» по ул. Горького, ул. Московской, далее по существующему маршруту. Обратно тем же маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU