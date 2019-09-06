2000 спортсменов примут участие в марафоне «Вятские холмы»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-06T15:12:13+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в Кирове пройдет марафон «Вятские холмы». В нем примут участие порядка двух тысяч спортсменов из 53 городов. Этот забег станет пятым за сезон. Так, первое мероприятие прошло в Вятских Полянах еще в мае этого года, затем были полумарафон и ночной забег в Кирове. Завершится сезон 6 октября в Кирово-Чепецке.

- Это одно из самых масштабных спортивных мероприятий в нашем регионе, оно нашло отклик даже за пределами области, - отметила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. - Марафон оправдывает свою главную цель - пропаганда здорового образа жизни и вовлечение людей к занятиям спортом на постоянной основе.

Спортсмены, зарегистрировавшиеся на забег, будут самых разных возрастов. Так, самому младшему - четыре года. Пока еще не сообщалось, сколько лет самому старшему участнику. Однако известно, что в прошлом году в забеге участвовал 82-летний спортсмен. Онлайн-регистрация на участие будет открыта до 23.59 пятницы, 6 сентября. В субботу можно пройти регистрацию во Дворце молодежи.

Официальное открытие мероприятия состоится в 9.15 часов 8 сентября на Театральной площади. А первый старт будет дан в 9.30. В это время начнется самый массовый забег на 3 километра. Кроме того, для спортсменов предложены и другие дистанции: 10, 21 и 42 километра. Отдельные старты пройдут для детей. Они смогут посоревноваться на 300 и 600 метрах.

- Конечно, бег - самое главное, но мы стремимся к тому, чтобы мероприятие было разнообразным, - поделилась некоторыми подробностями программы член оргкомитета серии стартов «Вятские холмы» Вера Власова. - На сцене Театральной площади будут выступать известные музыкальные коллективы города. Хедлайнером станет кавер-группа «Парк имени Кирова».

Кроме того, гостей мероприятия ожидает иллюзионное шоу, выступление танцевальной школы и показательные выступления спортивных коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU