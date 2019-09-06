Суд присяжных приговорил кировчанина к 13 годам колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-06T14:27:42+03:00

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Следствие установило, что в 2018 году 37-летний кировчанин до смерти избил свою знакомую. Трагедия произошла 6 октября. В этот день мужчина находился около дома № 12, расположенного по Советскому тракту, вместе с потерпевшей.

- Они выпивали, - уточнили в пресс-службе Следкома по Кировской области. - Мужчина из-за неприязни к женщине нанес ей 19 ударов ногами и руками по голове и телу.

От полученных травм знакомая кировчанина скончалась. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Суд присяжных единогласно признал кировчанина виновным. Ему предстоит провести в колонии строго режима 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU