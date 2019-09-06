2019-09-06T14:19:02+03:00
Общество

В Кирове начали ремонтировать проезд к железнодорожному вокзалу

Работы планируют завершить 10 сентября
Анна КРЮКОВА
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Масштабный ремонт улицы Комсомольской запланирован на 2020 годМасштабный ремонт улицы Комсомольской запланирован на 2020 годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кирове начались работы по ремонту улицы Комсомольской. Так, на участках от улицы Попова до улицы Пугачева и от Комсомольской площади до шлагбаума «Гордормостстрой» провели фрезерование участка. Сейчас идут работы по установке бортового камня. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.

- Также на участках будет проведена укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия и выполнено обустройство обочин - уточнил гендиректор ГДМС Леонид Лобов.

Напомним, что сити-менеджер принял решение отремонтировать улицу Комсомольскую, поскольку после открытия путепровода, движение по этому участку стало очень интенсивным. Для проведения ремонта из городского бюджета выделили 6 млн 620 тыс. рублей.

Масштабный ремонт улицы Комсомольской и Привокзальной площади планируется в 2020 году. Объекты входят в предварительный перечень нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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