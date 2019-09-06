Мать пятерых детей отправили за решетку из-за неуплаты алиментов

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-06T14:02:43+03:00

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В Кировской области многодетную мать отправили в колонию. Причина в том, что 44-летняя жительница Верхнекамского района не выплачивала алименты на содержание своих пятерых детей. Задолженность составила 37 тысяч рублей.

- Женщина является трудоспособной, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - При этом она умышленно без уважительных причин не выплачивала средства на содержание детей. Раньше ее уже привлекали к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

В итоге многодетную мать признали виновной и приговорили к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Раньше женщина была судима за хищение и угон автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU