Кировчан напугала военная техника на улицах города

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-06T13:58:08+03:00

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Жители города опубликовали в группе «Злой кировчанин» фотографии военной техники. По их словам, машины заметили в разных частях Кирова в четверг, 5 сентября. Сопровождала «танки» военная инспекция.

Некоторых пользователей социальных сетей такие снимки напугали. Однако большинство кировчан отметили, что военная техника нужна для учений, куда все машины и направляются. По словам жителей города, такие мероприятия проходят несколько раз в год.

Технику сопровождала военная инспекция. Фото: vk.com/zlo43

Позднее выяснилось, что военная техника принадлежит Росгвардии. Машины действительно были необходимы для учений. Поэтому кировчанам волноваться не о чем.

ИСТОЧНИК KP.RU