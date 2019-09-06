Жители города смогут увидеть яркую вспышку в небе от полета МКС

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-06T11:58:52+03:00

Увидеть явление можно будет с 6 по 13 сентября

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Кировчанам предлагают понаблюдать за пролетом Международной космической станции. Яркую вспышку можно будет увидеть утром с 6 по 13 сентября и вечером с 22 сентября по 5 октября. Об этом рассказали в паблике «Любительская астрономия» в Кирове.

- При наблюдении невооруженным глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер, - отметили в сообществе. - Она быстро перемещается с запада на восток.

Напомним, что МКС - это пилотируемая орбитальная станция Земли, над которой работали 15 стран мира. Ее вывели на орбиту в 1998 году. Ежегодно на борту МКС проводятся научные эксперименты. Планируется, что станция проработает до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU