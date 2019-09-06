В Кирове из-за подозрительного предмета оцепили многоэтажку
На месте происшествия были спецслужбы, полиция, МЧС и медики
Жителей встревожил бесхозный предмет. Фото предоставлено очевидцем
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Встревоженные кировчане обратились в полицию: возле «Ключа здоровья» вблизи от жилого дома на улице Московской, 130, они обнаружили бесхозный чемодан. Силовики оперативно среагировали на сообщение и оцепили район, прилегающий к девятиэтажке.
- Подозрительный предмет проверили саперы ОМОН, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Ничего подозрительного не обнаружено. Внутри были просто вещи.
Еще в 8.30 часов утра 6 сентября около дома в оцеплении стояли сотрудники полиции, ОМОН, кроме того, на место ЧП выезжали спасатели и медики. К 9.00 часам уже был дан отбой.
ИСТОЧНИК KP.RU