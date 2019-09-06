В Кирове из-за подозрительного предмета оцепили многоэтажку

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-06T12:54:43+03:00

На месте происшествия были спецслужбы, полиция, МЧС и медики

Изменить размер текста: A A

Встревоженные кировчане обратились в полицию: возле «Ключа здоровья» вблизи от жилого дома на улице Московской, 130, они обнаружили бесхозный чемодан. Силовики оперативно среагировали на сообщение и оцепили район, прилегающий к девятиэтажке.

- Подозрительный предмет проверили саперы ОМОН, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Ничего подозрительного не обнаружено. Внутри были просто вещи.

Еще в 8.30 часов утра 6 сентября около дома в оцеплении стояли сотрудники полиции, ОМОН, кроме того, на место ЧП выезжали спасатели и медики. К 9.00 часам уже был дан отбой.

ИСТОЧНИК KP.RU