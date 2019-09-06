Погода на 7 и 8 сентября в Кирове: воздух прогреется до +19 градусов

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-06T09:44:34+03:00

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В субботу, 7 сентября, утром воздух прогреется до +16 градусов. Ожидается переменная облачность. Днем, по прогнозам сайта rp5.ru, станет еще теплее. Воздух прогреется до +18. В Кирове по-прежнему будет облачно. Вечером столбик термометра окажется на отметке +12 градусов.

В воскресенье, 8 сентября, температура воздуха составит +17 градусов. Днем в Кирове потеплеет еще на два градуса, однако начнется дождь, который продолжится до самого вечера. Ночью станет прохладнее, ожидается +12 градусов.

Напомним, что синоптики рассказали, когда в Кирове закончится бабье лето. Во время третьей декады сентября на смену теплу может прийти прохладная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU