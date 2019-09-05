2019-09-05T18:39:01+03:00
Общество

За восемь месяцев в Госжилинспекцию Кировской области поступило почти девять тысяч обращений

Большинство из них - от физических лиц
Мария ПЕТРОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За прошедшие восемь месяцев текущего года в Государственную жилищную инспекцию Кировской области поступило 8906 письменных обращений. Из них 6980 обращений направили физические лица, а еще 1926 пришли от юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительстве.

Сотрудники инспекции оперативно реагировали на обращения. Так, при рассмотрении обращений они провели 2661 проверку. Всего же, в течение года специалисты выезжали на 3048 плановых и внеплановых проверок.

По итогам этих проверок Государственная жилищная инспекция выявила более 12 тысяч нарушения обязательных требований жилищного законодательства. В связи с этим, сотрудники выдали 1410 предписаний, а также еще 128 предостережений. Кроме того, из-за нарушений требований законодательства было возбуждено 1598 дел об административных правонарушениях. Инспекция и мировые судьи рассмотрели 1564 таких дела. Были вынесены постановлении о применении штрафов на сумму около 44 миллионов рублей.

В частности, в отношении должностных лиц управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций вынесли 71 постановление о привлечении к административной ответственности. В 26 случаях это закончилось наложением штрафов, в 45 - предупреждениями.

В целом результаты работы с января по августа 2019 года значительно превышают итоги аналогичного периода прошлого года. Это связано с тем, что в инспекцию стало поступать больше различных обращений. Так, за восемь месяцев 2018 года сотрудникам поступило 5614 обращений граждан. В текущем году эта цифра увеличилась на 24,3%.

Напомним, что работу по усилению надзора за деятельностью управляющих компаний в регионе сейчас контролирует председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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