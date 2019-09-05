Жители могут остаться без отопления: две тысячи домов в Кирове не готовы к зиме
Более двух тысяч домов Кирове до сих пор не готовы к началу отопительного сезона. Причина - отсутствие паспортов готовности у управляющих компаний. При этом тепло должно поступить в дома жителей уже в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Кроме того, некоторые из обслуживающих организаций предоставили в тепловую инспекцию заведомо ложную информацию. При этом, компании обслуживают более 1200 жилых домов в городе. По всем фактам неготовности «ЭнергосбыТ Плюс» направят обращения в прокуратуру. Также управляющим организациям, рекомендуют оперативно выполнить весь перечень подготовки жилого фонда к зиме, чтобы избежать перебоев с отоплением.
Кроме того, в компании напоминают, что к началу отопительного сезона все общедомовые приборы учета теплоэнергии должны быть не с истекшим сроком поверки. Иначе жителям придется платить за тепло по нормативам.
ИСТОЧНИК KP.RU