Жители могут остаться без отопления: две тысячи домов в Кирове не готовы к зиме

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-05T17:55:43+03:00

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Более двух тысяч домов Кирове до сих пор не готовы к началу отопительного сезона. Причина - отсутствие паспортов готовности у управляющих компаний. При этом тепло должно поступить в дома жителей уже в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Кроме того, некоторые из обслуживающих организаций предоставили в тепловую инспекцию заведомо ложную информацию. При этом, компании обслуживают более 1200 жилых домов в городе. По всем фактам неготовности «ЭнергосбыТ Плюс» направят обращения в прокуратуру. Также управляющим организациям, рекомендуют оперативно выполнить весь перечень подготовки жилого фонда к зиме, чтобы избежать перебоев с отоплением.

Кроме того, в компании напоминают, что к началу отопительного сезона все общедомовые приборы учета теплоэнергии должны быть не с истекшим сроком поверки. Иначе жителям придется платить за тепло по нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU