2019-09-05T16:20:46+03:00
Общество

Общественные слушания по маршрутной сети 11 сентября не состоятся

Причиной отмены послужило недовольство граждан
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Старые автобусы также не радуют кировчанСтарые автобусы также не радуют кировчанФото: Анна КРЮКОВА
Изменить размер текста:

В Кирове не будет радикальных изменений в схеме движения общественного транспорта. К такому решению пришли в администрации города Кирова.

- В связи с этим глава города Елена Ковалева подписала распоряжение об отмене назначенных на 11 сентября публичных слушаний по данному вопросу, - сообщают в Кировской гордуме.

Напомним, что депутатские слушания по новой маршрутной сети прошли 30 августа. Уже тогда жители Кирова через народных избранников выразили свое недовольство. Кировчан больше всего волновало то, что по новой схеме будут отсутствовать прямые маршруты, связывающие центр города с окраинами. Кроме того, горожан возмущает тот факт, что автобусы нарушают график движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За восемь месяцев в Госжилинспекцию Кировской области поступило почти девять тысяч обращений
Жители могут остаться без отопления: две тысячи домов в Кирове не готовы к зиме
Скоростной интернет от «Ростелекома» пришел в малые села и города Кировской области
Жители сами назвали его «Счастье»: в микрорайоне Метроград в конце этого года откроют детский сад
На Pikabu посмеялись на кировским пунктом полиции
Кировские байкеры закроют мотосезон 14 сентября
В Оричевском районе прошел семинар, посвященный плодородию пахотных почв
«Россети Центр и Приволжье» продолжает подготовку сетевого комплекса к сезону максимальных нагрузок
Глобальных изменений в маршрутной сети Кирова не будет
В Кирове стартовал сезон осенних городских субботников
Без вирусов, бактерий и галогенов
В Вятских Полянах пропала 18-летняя девушка
Михаил Расходников представит кировчанам свою новую картину
Кировчан просят помочь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Жители Кировской области стали чаще ездить на поездах