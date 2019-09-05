Общественные слушания по маршрутной сети 11 сентября не состоятся

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-05T16:20:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове не будет радикальных изменений в схеме движения общественного транспорта. К такому решению пришли в администрации города Кирова.

- В связи с этим глава города Елена Ковалева подписала распоряжение об отмене назначенных на 11 сентября публичных слушаний по данному вопросу, - сообщают в Кировской гордуме.

Напомним, что депутатские слушания по новой маршрутной сети прошли 30 августа. Уже тогда жители Кирова через народных избранников выразили свое недовольство. Кировчан больше всего волновало то, что по новой схеме будут отсутствовать прямые маршруты, связывающие центр города с окраинами. Кроме того, горожан возмущает тот факт, что автобусы нарушают график движения.

ИСТОЧНИК KP.RU