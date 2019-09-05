На Pikabu посмеялись на кировским пунктом полиции
Рядом со входом в помещение валяется мусор и бутылки
Вероятно, пункт полиции по этому адресу уже закрылся. Фото: pikabu.ru
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На сайте Pikabu появилась фотография одного из участковых пунктов полиции в Кирове. Пользователи высмеяли состояние опорного пункта на улице Карла Либкнехта. На стенах висят таблички с адресами и телефонами, однако состояние вокруг оставляет желать лучшего.
Так, на стенах здания уже «облезла» краска, а дверь покрыта царапинами и ржавчиной. Кроме того, на ступеньках и прямо перед дверью разбросан мусор. В основном это бутылки, в том числе и из-под алкогольных напитков.
Многих кировчан такой снимок возмутил, однако некоторые отметили, что в этом здании пункт полиции уже не работает.
ИСТОЧНИК KP.RU