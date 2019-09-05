Кировские байкеры закроют мотосезон 14 сентября

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-05T14:48:48+03:00

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В субботу, 14 сентября, Киров наполнится ревом моторов. Причина тому - очередное закрытие мотосезона. В этот день все байкеры и гости города съедутся на громкий праздник на улицу Производственную, 24Б. Планируется, что участие в сборе примут крупнейшие мотоклубы: «Орден Севера», «Всадники Уржум», «Свободные байкеры. Вятские Поляны», «МотобратиЯ» и другие мотосообщества, клубы и мотоциклисты.

Для участников закрытия мотосезона с 14.00 будет организована концертная программа, выставка мотоциклов и самых больших пикапов города, выступление черлидеров, фотосесии. Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсах и получить подарки.

Но и это еще не все! Праздник продолжится шумной вечеринкой в клубе Gaudi. На этот раз байкеров будет удивлять музыкант Петр Погодаев. Он стал известен после выхода в прокат фильма «Лето», где он исполнил песни Виктора Цоя. Голос Петра удивительно похож на голос легенды, а родом он из Якутии. Также песни группы «Кино» споют и кировские музыканты в своих авторских аранжировках.

Когда: 14 сентября, 19.00

Где: GAUDI, улица Володарского, 103а

Возрастной рейтинг: 18+

Вход: билеты на вечеринку будут бесплатно выдавать на празднике на улице Производственной.

ИСТОЧНИК KP.RU