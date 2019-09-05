В Оричевском районе прошел семинар, посвященный плодородию пахотных почв

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-05T14:24:04+03:00

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Два раза в год в Кировской области проходят встречи клуба передовых хозяйств. В него входят 72 сельхозпредприятия региона. Осенний семинар был посвящен плодородию пахотных почв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На этот раз мероприятие состоялось на базе СХПК имени Кирова в Оричевском районе. Сельхозпредприятие имеет отличные результаты в растениеводстве и является одним из лидеров в отрасли молочного животноводства.

Фото: kirovreg.ru

Председатель сельхозпредприятия Борис Ожегин рассказал участникам собрания о применяемых способах повышения почвенного плодородия и повышения продуктивности сельскохозяйственных растений.

- Помимо традиционных органических удобрений на основе продуктов животноводства крупного рогатого скота с наших ферм и минеральных удобрений, мы ежегодно проводим фосфоритование и известкование почв, - пояснил глава сельхозпредприятия. - Минеральные удобрения вносим дробно (при посеве и в виде двух подкормок - корневой и листовой), что также увеличивает эффективность их применения.

Фото: kirovreg.ru

Также во время семинара участники побывали на производственных объектах СХПК имени Кирова, осмотрели технику и агрегаты для внесения органических, минеральных удобрений и агрохиммелиорантов на поля сельхозпредприятия.

Затем в полях все присутствующие оценили земледельческую культуру предприятия, урожайные посевы ярового ячменя, рапса и кукурузы. Завершилось мероприятие большим семинаром, во время которого участники обсудили вакцинацию крупного рогатого скота и взаимодействие с ВятГСХА по практике студентов на сельхозпредприятиях. В конце встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков вручил дипломы о добровольной аттестации семеноводческим предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU