Глобальных изменений в маршрутной сети Кирова не будет

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-05T13:28:54+03:00

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Сообщения о новой маршрутной сети всколыхнули информационное поле города. Часть горожан сразу выразила негодование, а часть оставалась в недоумении. Сегодня, 5 сентября, было объявлено о том, что от глобальных перемен пришлось отказаться.

- Принято решение сохранить на ближайшую перспективу действующую маршрутную сеть, дополнив ее маршрутами для отдаленных микрорайонов и слобод, - сообщил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Сейчас идет работа над генеральным планом города. И комплексная схема (а в составе ее и маршрутная сеть) должна быть синхронизирована с генпланом. То есть это перспектива, по которой мы планируем двигаться в течение 20 лет. На ближайшие 3 - 5 лет остается действующая схема, которая может лишь корректироваться с учетом потребностей кировчан.

Однако некоторые перемены все же наступят уже в ближайшем будущем. Так, часть маршрутов продлят до удаленных микрорайонов, также добавят новый. Кроме того, график работы городского транспорта станет более жестким. Уже в обозримом будущем на нем можно будет передвигаться вплоть до 23 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU