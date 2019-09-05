В Кирове стартовал сезон осенних городских субботников

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-05T13:01:05+03:00

Субботники начнутся с приборки скверов на Театральной площади Фото: Тимур ХАНОВ

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Кировчан приглашают принять участие в осенних городских субботниках. Сезон мероприятий по уборке территорий от мусора стартует 7 сентября. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Илья Шульгин.

В первую очередь планируется прибрать скверы на Театральной площади. А именно, напротив Центральной гостиницы, в районе пересечения улиц Володарского и Московской, у дома № 164/4 по улице Ленина. Там уберут листву и мусор.

Поучаствовать в субботниках администрация города просит руководителей различных предприятий и учреждений, собственников и арендаторов недвижимости, общественные организации, председателей садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, управляющие организации и всех неравнодушных граждан.

Напомним, что весной в городских субботниках приняли участие 21 039 кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU